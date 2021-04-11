РИАМО - 11 апр. Гастроном «Елисеевский» в воскресенье работает последний день, перед закрытием посещаемость магазина значительно увеличилась, москвичи ходят среди почти опустевших полок и фотографируют знаменитые интерьеры, многие из них пришли просто попрощаться, передает корреспондент РИАМО.

Легендарный столичный гастроном «Елисеевский» на Тверской улице закрывается после 120 лет работы из-за проблем с регистрацией права собственности и убытков. Власти столицы пообещали сохранить объект культурного наследия.

Наплыв посетителей

«Обычно посетителей было не так много. После того, как в Интернете разнесли информацию о том, что магазин будет закрываться, в последние две недели посетителей стало очень много — в разы больше», - сказал один из сотрудников магазина.

Среди пустых полок ходит множество людей, которые просто фотографируют стены, потолок и пустые полки. Многие из них делают селфи на фоне элементов декора.

«Магазин скоро закроется и неизвестно, что с ним будет дальше. Я не совсем верю в обещания, что внутри облик меняться не будет. На всякий случай хочу запечатлеть все на память. Ведь это тот магазин, где не надо смотреть на продукты. Здесь надо смотреть на пол и стены», - отметил один из посетителей.

Сохранить память о «Елисеевском»

Находятся среди посетителей и те, кто покупает различные предметы для того, чтобы сохранить память о магазине. Одним из таких посетителей оказался мужчина, купивший в гастрономе вазу.

«Мне она не сильно и нужна. Но просто хочу сохранить что-нибудь отсюда. Это один из символов города, хочется взять что-нибудь на память», - говорит покупатель.

Что дальше?

«Елисеевский» пережил Октябрьскую революцию, Великую Отечественную войну, хрущевскую оттепель и эпоху застоя. В 1990-х по программе приватизации гастроном был акционирован в форму закрытого общества, а в 2000-х в здании провели реставрацию. С тех пор универсам стал одним из любимых мест у москвичей и туристов. Но из-за проблем с регистрацией и коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей его приходится закрывать.

Гастроном является памятником архитектуры, объектом культурного наследия федерального значения, поэтому власти столицы намерены сохранить его. С новым собственником или пользователем объекта заключат договор с обязательствами по сохранению.

Надзор за исполнением договора по сохранению памятника архитектуры будет осуществлять департамент культурного наследия Москвы.

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