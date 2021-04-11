РИАМО - 11 апр. Приход весны ознаменовал новый жизненный цикл для обитателей Московского зоопарка, животные выходят из спячки, а сотрудники активно готовятся к высокому сезону, сообщается в Instagram-аккаунте столичного зоосада.

Ранее в зоопарке уже проснулись медведи, сурки, тушканчики, еноты и енотовидная собака Буба. Они уже возвращаются к привычному ритму жизни.

«На улицу все чаще выходят некоторые теплолюбивые животные. По поляне на новой территории гуляет зебра Дэбора, ждет, когда наконец выйдет и ее подруга – жираф Липа. В соседнем вольере прогуливаются черные антилопы. На «зимних квартирах» пока остаются жирафы, пеликаны, обезьяны и фламинго. Но их все равно можно увидеть в нашем зоопарке», - говорится в сообщении.

В скором времени на солнце начнут греться слоны, а капибары переберутся в любимый уличный бассейн.

Подготовка летних вольеров – важная задача для киперов зоопарка. Их придется очистить, проверить исправность всех канатных и бревенчатых конструкций. Уличные бассейны также нужно привести в порядок, залить воду.

У некоторых обитателей параллельно с выходом в уличные вольеры начинается сезон размножения. В связи с этим нужно также обустроить места для гнездования.