РИАМО - 11 апр. Приход весны ознаменовал новый жизненный цикл для обитателей Московского зоопарка, животные выходят из спячки, а сотрудники активно готовятся к высокому сезону, сообщается в Instagram-аккаунте столичного зоосада.
Ранее в зоопарке уже проснулись медведи, сурки, тушканчики, еноты и енотовидная собака Буба. Они уже возвращаются к привычному ритму жизни.
В скором времени на солнце начнут греться слоны, а капибары переберутся в любимый уличный бассейн.
Подготовка летних вольеров – важная задача для киперов зоопарка. Их придется очистить, проверить исправность всех канатных и бревенчатых конструкций. Уличные бассейны также нужно привести в порядок, залить воду.
У некоторых обитателей параллельно с выходом в уличные вольеры начинается сезон размножения. В связи с этим нужно также обустроить места для гнездования.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии