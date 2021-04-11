РИАМО - 11 апр. С помощью проектов некоммерческих организаций москвичи, желающие заниматься спортом, могут тренироваться бесплатно, к примеру, они могут поучаствовать в еженедельном забеге и поиграть в баскетбол, изучая одновременно с этим английский язык, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы проводим тренировки на английском языке и даем возможность каждому ребенку практиковаться в спорте и одновременно понимать и ставить свою речь на иностранном языке», — рассказал основатель и главный тренер спортивного клуба «Восход» Даниил Давыдов.

С 3 апреля в столичных парках возобновились забеги. Пробежать дистанцию в пять километров можно каждую субботу в 18 зонах отдыха. Вне зависимости от возраста и физической подготовки проверить свои силы может любой желающий. Главное, чтобы человек не был простужен.

Пробежки организовали в рамках проекта «Паркран». Для того, чтобы стать участником движения, следует зарегистрироваться на сайте parkrun.ru. Тогда спортсмен получит индивидуальный штрихкод и сможет отслеживать свои результаты и участвовать в любых забегах проекта.

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