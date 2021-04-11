РИАМО - 11 апр. В середине следующей недели в Москве и Подмосковье ожидается солнечная погода без осадков, исключением станет ночь на пятницу — в регионе может пройти небольшой дождь, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«До четверга включительно сохраняется очень теплая комфортная погода. Антициклон, солнце и никаких осадков. В понедельник будет до 18 градусов тепла, во вторник — от 17 до 22 градусов, в среду — 18–23 градуса тепла, в четверг — 15–20 градусов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что погода в среду и четверг соответствует температурным нормам начала июня.

В ночь на пятницу пройдет небольшой дождь. Днем похолодает до 14 градусов тепла, но сама погода будет солнечной. В субботу и воскресенье температурный фон будет в рамках норм апреля — 9–14 градусов.