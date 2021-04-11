РИАМО - 11 апр. В России изменились правила использования материнского капитала, скорректирован порядок отзыва средств маткапитала с накопительной части пенсии, это позволяет использовать выплаты более гибко, сообщает Газета.ru.

Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Теперь после отзыва средств в Пенсионный фонд России (ПФР) семьи в течение шести месяцев могут решить, на что пойдут эти деньги, написав соответствующее заявление», - говорится в сообщении.

Если через три месяца после полугодовалого срока деньгами не распорядятся, их снова переведут на накопительную часть пенсии. Если за этот срок решение так и не было принято, его можно продлить еще один раз, написав заявление в ПФР.

Эти изменения вступили в силу с 11 апреля.

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