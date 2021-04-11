РИАМО - 11 апр. На Кутузовском проспекте в районе дома №22 произошло массовое ДТП, на видеозаписи с места инцидента видно, что в аварию попали три легковых автомобиля, запись опубликовано РЕН ТВ.

На видео оказались три иномарки, которые попали в ДТП. У кроссовера в результате столкновения сильно искорежен капот и бампер.

В результате аварии пострадал один человек. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.

В 2020 году число ДТП с пострадавшими в столице снизилось с 9296 до 7986 по сравнению с 2019 годом, то есть на 14%. Число тех, кто погиб в авариях, снизилось на 15%, с 443 до 376 человек.

На сокращении числа пострадавших сказывается работа группы по разбору ДТП, в которую входят центр организации дорожного движения, представители ГИБДД, департаментов ЖКХ, строительства и капитального ремонта столицы, префектур.

Видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте>>