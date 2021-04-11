РИАМО - 11 апр. В начале следующей недели сохранится теплая погода в Центральной России, в том числе и в Московском регионе, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Прогнозы очень позитивные. Уже со вчерашнего дня у нас была зафиксирована фенологическая весна, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво превышает отметку в 5 градусов», - сказал Тишковец в эфире «Вести FM».

Как минимум до 15 апреля на территории Центральной России будет господствовать антициклон. Это обеспечит благоприятную погоду — много солнца и никаких осадков. Во второй части недели воздух несколько остынет, но серьезных осадков не будет.

В воскресенье температура воздуха в столичном регионе поднимется до 19 градусов, в итоге этот день может стать самым теплым с начала весны в Москве и Подмосковье.

До 17 градусов тепла ожидается в Московском регионе в воскресенье>>