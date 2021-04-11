РИАМО - 11 апр. Новый прогулочный маршрут, посвященный Дню Космонавтики, появился в чат-боте Мосгорнаследия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На маршруте чат-бота Мосгорнаследия @levhranitel_bot можно узнать, как первый полет человека на орбиту Земли повлиял не только на развитие мировой науки и техники, но и на архитектуру, а также топонимику Москвы, уточняется в материале.

«Виртуальный экскурсовод Лев-хранитель в нашем чат-боте проведет вас по самым «космическим» местам города и сообщит о них самые интересные факты», — сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В описании маршрута собрано не менее десятка зданий, музеев, улиц, памятников и мемориальных мест, связанных с космосом и его покорителями. Начинается путешествие рядом с гостиницей «Космос» (проспект Мира, дом 150), от нее предлагается дойти пешком до южного вестибюля станции метро «ВДНХ», двигаясь по улице Космонавтов.

Бот предложит осмотреть аллею Космонавтов, монумент «Покорителям космоса», бывшее здание кинотеатра «Космос», Музей космонавтики.

«Завершить путешествие чат-бот предложит осмотром павильона «Космос» на ВДНХ, где работает центр «Космонавтика и авиация», - говорится в сообщении.

Интернет-проект департамента культурного наследия под названием «Прогулки со Львом-хранителем» был запущен в феврале этого года. В чат-бот @levhranitel_bot на платформе «Телеграм» для горожан и гостей столицы выкладывают разнообразные маршруты познавательных прогулок.

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