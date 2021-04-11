РИАМО - 11 апр. На участке «Дубровка» - «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии метро с 1 по 23 мая не будет движения поездов, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Там будут прокладывать тоннель Большой кольцевой линии. Согласно правилам безопасности, для этого требуется приостановить пассажирское движение.

Пассажиров предупредили о том, что в зоне проходки тоннеля очень сложная геология. Поэтому строительные работы будут проводить дольше, чем обычно.

Участком между станциями пользуются свыше 92 тыс. пассажиров в будний день. Автобусам КМ будет непросто справиться с такой нагрузкой, поэтому специалисты разрабатывают несколько альтернативных схем движения. Всего планируем задействовать около 200 автобусов-гармошек.

Чтобы не допустить задержек городского транспорта, в районе изменят схему движения транспорта.

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