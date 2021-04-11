РИАМО - 11 апр. Компании особой экономической зоны «Технополис Москва», занимающиеся разработками для космической индустрии России, получили более 100 патентов на изобретения, всего на территории технополиса этой отраслью занимаются около 15 компаний, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Он добавил, что самым обширным спектром изобретений обладают предприятия зеленоградских площадок, которые являются родоначальниками космического направления микроэлектроники.
Самое большое количество патентов получила компания «Микрон». Микрочипы ее разработки поставляются на одно из ведущих ракетно-космических предприятий России. Сама компания получила порядка 50 патентов.
Компания «Бутис» работает на площадке технополиса «Москва» в районе Печатники, создает радиочастотные фильтры для шлемофонов космонавтов. Ее продукцией оснащают различные системы спутниковой связи, персональные и автомобильные радиостанции полиции, диспетчеров, военных, системы наведения и устройства охраны. У компании четыре патента на изобретение и полезную модель.
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