РИАМО - 11 апр. В воскресенье температура воздуха в столичном регионе поднимется до 19 градусов, в итоге этот день может стать самым теплым с начала весны в Москве и Подмосковье, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Это с очень большой долей вероятности будет самый теплый день с начала весны. В Москве воздух прогреется до 16–18 градусов, по области — до 14–19», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ранее самые высокие температуры отмечались в конце марта. Тогда воздух прогревался до 12 градусов тепла.

При переменной облачности осадков не ожидается. Ветер будет юго-западный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление ожидается на 10-12 миллиметров выше нормы — в середине дня показатель составит 759 миллиметра ртутного столба

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