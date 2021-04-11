РИАМО - 11 апр. Власти столицы намерены сохранить уникальный магазин-гастроном «Елисеевский», с новым собственником или пользователем объекта заключат договор с обязательствами его по сохранению, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Гастроном является памятником архитектуры, объектом культурного наследия федерального значения. В воскресенье «Елисеевский» прекратит свою работу из-за проблем с регистрацией права собственности и убытков. Он проработал 120 лет. Магазин является одним из символов и визитной карточкой Москвы.

«Помещения «Елисеевского» находятся в собственности города и в то же время являются предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей. Правительство Москвы будет добиваться того, чтобы столица не лишилась этого уникального объекта», - говорится в сообщении.

Надзор за исполнением договора по сохранению памятника архитектуры будет осуществлять департамент культурного наследия Москвы.

Власти столицы отмечают, что ситуация с возможным закрытием гастронома не связана с имущественными претензиями арендатора к городу и соответствующими судебными спорами. Магазин прекращает работу из-за коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей.

«Здание, в котором находится «Елисеевский» <...>, является одной из визитных карточек нашего города. Его фасад в стиле «классицизм» и изысканные интерьеры в стиле «необарокко» изящно украшены разнообразными элементами декора. Кроме того, под охраной находится также историческая торговая функция первых этажей», — подчеркнул глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

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