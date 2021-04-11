РИАМО - 11 апр. Москвичи смогут ездить на метро с «Тройкой» в «космическом» дизайне, их специально выпустили ко Дню космонавтики, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Ищите в кассах и автоматах по продаже билетов внутри Кольцевой линии сразу 3 космические карты. Их главный герой — вы и сами догадались кто. Конечно, Юрий Гагарин», - говорится в сообщении.

Москвичи могут приобрести карту от Московского планетария с Гагариным на историческом витраже.

а также карту с музеем Космонавтики к 60-летию полета Ю. Гагарина или с изображением первого космонавта. Этот подарок от Роскосмоса появится в продаже с 12 апреля. Общий тираж карт — 30 тысяч экземпляров.

Ранее москвичей пригласили на концерт и спектакль на ВДНХ в честь 60‑летия полета Гагарина. Для гостей выставки организуют бесплатные экскурсии как по всей ее территории, так и в центре «Космонавтика и авиация», где презентуют два новых космических экспоната.

Узнайте как стать космонавтом в спецпроекте в честь 60-летия полёта человека в космос>>