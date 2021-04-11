РИАМО - 11 апр. В столице за сутки выздоровели 1388 пациентов после прохождения лечения коронавирусной инфекции, за это же время госпитализировали 905 человек, сообщает московский оперштаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 960 171», - говорится в сообщении.

За последние сутки в городе выявили 2090 новых случаев заражения. Умерло 56 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

В столице продолжается вакцинация от коронавируса. Ее проводят выездные бригады. Людей прививают бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС (при наличии). Весь процесс занимает около 40 минут.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский сообщил, что рост числа зараженных в Москве в последнее время мог произойти из-за несоблюдения масочного режима, а еще из-за мутации вируса.

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