РИАМО - 11 апр. За минувшие сутки в столице выявили 2090 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 048 316 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

В городе идет масштабная вакцинация населения против Covid-19. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут.

За сутки в 84 регионах России выявлено 8 702 новых случая Covid-19. При этом в 13% случаев не было клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 337 летальных исходов, полностью выздоровели 7 230 человек.

С начала пандемии в РФ зарегистрировано 4 641 390 случаев инфицирования. За весь период скончалось 102 986 пациентов, выздоровели 4 265 509 человек.

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