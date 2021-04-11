РИАМО - 11 апр. На Кутузовском проспекте в Москве произошло столкновение трех легковых автомобилей, в результате происшествия пострадал один человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Примерно в 10:10 в районе дома №22 на Кутузовском проспекте столкнулись три единицы легкового автотранспорта. Одного человека осматривают медики», - сказал собеседник агентства.

Решается вопрос о госпитализации пострадавшего в ДТП.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.