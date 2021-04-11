РИАМО - 11 апр. При строительстве скворечника необходимо соблюдать ряд важных правил, необходимо учитывать множество деталей: от покраски домика для птиц до его размещения на дереве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Чтобы помочь птицам, важно соблюдать несколько правил и знать, из каких материалов можно сделать безопасное гнездовье. Домики лучше делать из наструганных досок толщиной не менее двух сантиметров. Если в наличии имеется только струганный материал, то во внутренней части гнездовья у входа нужно сделать засечки каким-нибудь острым предметом. Если их не будет, то лапки птенцов будут скользить, им будет сложно выбраться из домика», - говорится в сообщении.

Для покраски скворечника лучше использовать акриловые краски, так как при них срок службы домика будет увеличен. Рекомендуется выбирать природные цвета — черный, серый, зеленый или бежевый.

При размещении домиков тоже необходимо соблюдать правила. Например, он должен располагаться в тихом месте, на стволе дерева. У входа в скворечник не должно быть много ветвей, по которым к нему могли бы подняться хищники.

Нужно помнить, что размер и форма скворечника должны соответствовать разным видам птиц. Только с пониманием того, какая птица будет жить в домике, нужно приступать к строительству.

Обычно скворечники делают размером 35 на 13 на 13 сантиметров, леток — около пяти сантиметров. Главное отличие скворечника от других домиков — наличие достаточно большого летка, чтобы скворец мог спокойно пролезать через него.