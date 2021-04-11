РИАМО - 11 апр. При строительстве скворечника необходимо соблюдать ряд важных правил, необходимо учитывать множество деталей: от покраски домика для птиц до его размещения на дереве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Для покраски скворечника лучше использовать акриловые краски, так как при них срок службы домика будет увеличен. Рекомендуется выбирать природные цвета — черный, серый, зеленый или бежевый.
При размещении домиков тоже необходимо соблюдать правила. Например, он должен располагаться в тихом месте, на стволе дерева. У входа в скворечник не должно быть много ветвей, по которым к нему могли бы подняться хищники.
Нужно помнить, что размер и форма скворечника должны соответствовать разным видам птиц. Только с пониманием того, какая птица будет жить в домике, нужно приступать к строительству.
Обычно скворечники делают размером 35 на 13 на 13 сантиметров, леток — около пяти сантиметров. Главное отличие скворечника от других домиков — наличие достаточно большого летка, чтобы скворец мог спокойно пролезать через него.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии