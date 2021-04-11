РИАМО - 11 апр. Многофункциональные центры продолжают наращивать предоставляемые услуги, сейчас стоит задача по их переводу в электронный формат, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



«Задача стоит не только наращивать объемы услуг МФЦ, но и наоборот большую часть делать их в электронном виде, чтобы и в МФЦ не надо было приходить. А в МФЦ делать другие услуги - сейчас это прививки, возможности пройти первичный медицинский осмотр, банковские услуги», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».



Он добавил, что те, кто не очень хорошо разбираются в компьютерной технике, также могут прийти в отделы МФЦ, где им помогут сотрудники.

Сейчас в столице работают 133 центра «Мои документы», включая шесть флагманов и дворец госуслуг на ВДНХ. 15 пунктов открыли в новой Москве. Из 270 предоставляемых госуслуг 98% доступны всем жителям Москвы, независимо от прописки.

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