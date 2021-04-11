РИАМО - 11 апр. Вторая волна программы реновации жилого фонда будет больше первой, сейчас идет проектировка и строительство домов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Везде (ведется - ред.) либо проектирование, либо строительство, чтобы можно было войти в первую волну, построить и потом уже переходить на вторую волну. Когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома, а рядом будут снесены старые дома, на этих площадках уже (начнется - ред.) вторая волна, которая будет гораздо круче и больше, чем первая», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

В столице с начала запуска программы реновации жилого фонда ключи от новых квартир получили более 25 тыс. человек. Всего программа предусматривает расселение свыше 350 тысячи квартир, где проживает порядка 1 миллиона человек.



Новые дома по реновации возводят по индивидуальным проектам, их оборудуют горизонтальной системой отопления, умными счетчиками. Часть квартир обустраивают для маломобильных граждан. В них делают широкие коридоры, специальные санузлы. При необходимости входы в подъезд оборудуют подъемниками и пандусами.