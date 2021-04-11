РИАМО - 11 апр. За последние годы ремонтно-эксплуатационные мощности Московского метрополитена были увеличены в два раза, это связано с темпами расширения подземки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«У нас метро расширяется гигантскими темпами. Сюда ведут дополнительные тоннели, дополнительные линии метрополитена подходят. Ведутся ремонтные работы, тысячи людей работают на обеспечении и функционировании всего комплекса. Поэтому мы за последние годы практически удвоили ремонтно-эксплуатационные мощности метрополитена», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

За последние годы в столице построили или реконструировали 11 депо. Накануне запустили новый пусковой комплекс электродепо «Сокол», которое позволит своевременно запустить движение на Большом кольце метрополитена.

На сегодня общая строительная готовность Большой кольцевой линии метро составляет более 70%, при этом близятся к окончанию работы по сооружению тоннелей.

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