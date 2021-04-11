РИАМО - 11 апр. Программа по реконструкции и модернизации системы ЖКХ является важной программой для Подмосковья, в ее реализации региональному правительству помогают национальные проекты, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Для нас реконструкция является очень важной программой. Нам в этом очень здорово помогают национальные проекты, потому что мы не смогли бы поднять такую финансовую нагрузку по реконструкции и модернизации системы ЖКХ», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Например, в регионе построили и восстановили порядка 400 водозаборных узлов и водонапорных станций, что позволило улучшить качество водоснабжения 2 миллионов человек.

Предприятия сферы ЖКХ попадают в зону особого внимания из-за того, что от качества, скорости, а также результатов их работы зависит жизнь и благополучие граждан. В 2021 году в Подмосковье свыше 130 муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, чья выручка составляет свыше 50 миллионов рублей, пройдут аудиторскую проверку.

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