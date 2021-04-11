РИАМО - 11 апр. В Подмосковье стараются сокращать время строительства новых школ, сейчас в регионе учебные заведения строят за полтора года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По срокам мы сократили строительство. Уходим с двух лет на полтора года. Стараемся школы открывать 1 сентября или после второй четверти», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

В 2021 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 27 школ.

Особое внимание также уделяется и оснащенности школ. Так, в Московской области в течение двух ближайших лет более 550 школ получат современное IT-оборудование.

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