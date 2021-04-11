РИАМО - 11 апр. Перинатальные центры Подмосковья способны проводить самые сложные операции, чтобы спасти детей, родившихся с проблемами со здоровьем, это позволяет роженицам региона чувствовать себя комфортно и защищенно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы делаем все, чтобы жители Подмосковья чувствовали себя абсолютно комфортно и защищенно, когда решаются на рождение ребенка, решаются на сложные операции. Потому что перинатальные центры часто (нужны - ред.) для того, чтобы спасать жизнь», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».



Показатель рождаемости в Московской области на 14,4% выше, чем в регионах ЦФО и на 5,1% выше, чем в РФ. Эти цифры свидетельствуют о комплексной работе в сфере родовспоможения региона. Это связано в том числе с уровнем специалистов, а также с вниманием и заботой персонала. Помимо роддомов первого и второго уровня, в Подмосковье работает шесть передовых перинатальных центров и областное НИИ акушерства и гинеколог.