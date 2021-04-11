РИАМО - 11 апр. В воскресенье в Москве и Подмосковье воздух может прогреться до 17 градусов тепла, осадков при этом не ожидается, атмосферное давление будет на 10-12 миллиметров выше нормы, сообщается на сайте «Метеовести».



«При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве 15-17, по области 12-17 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 759 миллиметра ртутного столба», - говорится в сообщении.



Синоптики отмечают, что такая погода может вызвать метеопатические реакции у страдающих вегето-сосудистой дистонией. Чтобы этого избежать, необходимо контролировать артериальное давление, вовремя купировать болевые симптомы лекарствами, рекомендованными лечащим врачом.