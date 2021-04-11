РИАМО - 11 апр. За первый квартал 2021 года операторы системы-112 Москвы приняли свыше 1,1 млн вызовов, что в полтора раза больше предыдущего аналогичного показателя, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Мы видим, что работа системы-112 эффективна и востребована, число сообщений от граждан именно на единый номер растет. За прошлый год операторы приняли свыше 2,8 млн вызовов, за первый квартал этого года - более 1,1 млн, рост в полтора раза по сравнению с предыдущим аналогичным показателем», - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что чаще всего в столице звонят на номер 112 для того, чтобы вызвать скорую помощь и полиции. Кроме того, свыше 190 тыс. звонков были связаны с вопросами консультационно-справочного характера.

Заммэра отметил, что прием и обработка заявок в системе строго регламентирована и полностью автоматизирована. Оператор всего за минуту выясняет, что случилось, после чего немедленно передает информацию в экстренные службы для оказания помощи. На сегодняшний день в сутки специалисты системы-112 принимают около 14 тыс. звонков. При этом в смену выходят 65 операторов.

Бирюков также подчеркнул, что система осуществляет информационное взаимодействие с 200 экстренными и аварийными службами города, со службами-112 Московской и Калужской областей.

В прошлом годы провели работу по подключению к системе 112 всех операторов связи. Теперь Москвичи могу звонить с любого мобильного на номер 112.