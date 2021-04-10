РИАМО - 10 апр. Врач-диетолог Елена Кален заявила, что некоторые полезные продукты лучше не употреблять на ночь, чтобы сон был крепким, передает Nation News.

Одним из самых неподходящих для ужина продуктов является сельдерей. Это сильный диуретик. Ночные походы в туалет после его употребления не дадут спокойно заснуть. Кроме того, нагрузку на организм оказывают жиры, содержащиеся в орехах, сахар и крахмал.

«При этом жирные продукты, съеденные вечером, долго перевариваются и могут мешать не только сну, но и снижению веса», — отметила Кален.

Кроме того, не стоит есть на ночь свежие овощи, ягоды и фрукты также оказались под запретом для вечерней трапезы. Это касается бобов, грибов и напитков с кофеином.