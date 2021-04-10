РИАМО - 10 апр. Решением суда Москвы арестован мужчина, которого обвиняют в похищении малолетнего ребенка, сообщила РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Следователи полагают, что инцидент произошел 7 апреля 2021 года. Мужчина обманул 13-летнего мальчика и посадил его в автомобиль такси. Водителю он сообщил ложные сведения относительно ребенка и увез его в неизвестном направлении.

«В правоохранительные органы обратились родители мальчика, которые сообщили, что их сын не вернулся домой из школы, а из квартиры пропала крупная сумма денежных средств», - сказала Иванова.

Выйти на след похитителя удалось совместными усилиями следователей СК и оперативников уголовного розыска. Нашли его в Свердловской области. В итоге по подозрению в совершении преступления задержан 29-летний уроженец Республики Казахстан, который незадолго до случившегося оказывал частные услуги ребенку по репетиторству. Ему предъявлено обвинение.

Расследование по уголовному делу продолжается.