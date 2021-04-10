РИАМО - 10 апр. В Главном управлении МЧС России по Москве опровергли информацию о о запрете выезжать на вызовы «вхолостую», передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спасателей обязали обходиться на вызовах минимальным количеством машин, а также не совершать «холостых» выездов. Якобы решение было принято из-за того, что в МЧС не успели заключить необходимые контракты на поставку топлива.

«Информация не соответствует действительности и некорректно поясняет суть документа. Факсограмма обращает внимание на необходимость обоснованного и рационального использования топлива. Изложенные в документе указания не влияют на реагирование пожарно-спасательных подразделений и не исключают выезды на пожары предусмотренным расписанием выездов», - отметили в пресс-службе ведомства.

Все пожарно-тактические и иные учения проводятся в соответствии с планом, на третью декаду апреля сдвинуты только занятия в теплодымокамере.