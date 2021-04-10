РИАМО - 10 апр. Последствия возгорания ликвидировали в нежилом здании в Электростали, площадь пожара достигала 3,6 тыс. квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар произошел по адресу: Промышленный проезд, дом 11, корпус 8.

«В 05:10 - локализация пожара на площади 3600 кв.м. В 06:26 - ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении.

Ликвидировать последствия пожара удалось только к 17:50 субботы. В результате инциента никто не пострадал.

К тушению привлекали 66 человек, 22 единицы техники, в том числе от МЧС России — 15 единиц техники, 44 человека.