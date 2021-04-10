РИАМО - 10 апр. В российские военные вузы будет зачислено более 12 тысяч курсантов в новом учебном году, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как уточнили в Минобороны РФ, среди курсантов будет более 150 девушек.

Сдача вступительных экзаменов на поступление в высшие учебные заведения МО РФ начнется 1 июля 2021 года.

Ранее контрольная проверка боеготовности российской армии началась во всех военных округах страны, военнослужащие отправились на полигоны для учений.

1 апреля в РФ стартовал весенний призыв в армию. Он продлится до 15 июля. На службу планируют призвать 134 650 человек.