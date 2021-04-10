РИАМО - 10 апр. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделил регионам страны более 1,6 млрд рублей на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений, сообщает aif.ru.

«Эти средства будут выделены из резервного фонда правительства. Благодаря им для медицинских учреждений закупят 115 автомобилей скорой помощи, а в заведения образования поступит более 6 тыс. комплексов для измерения температуры и дезинфекции рук», - говорится в сообщении.

Также в рамках этой программы для школ искусств приобретут около 1,5 тыс. музыкальных инструментов, а для спортивных школ купят 6 тыс. единиц инвентаря.

Кроме того, спортивным учреждениям направят 112 комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физподготовки.

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