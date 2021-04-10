РИАМО - 10 апр. Мошенники завладели 23 млн руб, которые принадлежали столичной пенсионерке, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Ранее следователи Москвы начали проверку информации СМИ о мошеннических действиях в отношении дочери легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова. Предполагается, что у нее украли 23 млн. руб. В столичном СК отметили, что женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что персональные данные находятся в свободном доступе, и ей необходимо перевести все свои сбережения на безопасный счет.

«Несколько дней назад неизвестные, <...> введя в заблуждение <...> бабушку, <...> завладели денежными средствами на сумму более 23 млн. рублей», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников.