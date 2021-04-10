РИАМО - 10 апр. Развитию деменции способствует нехватка в организме человека воды, в этом случае кровь становится более густой, передает Федеральное агентство новостей.

По словам невролога Павла Хорошева, не допустить деменции поможет употребление большого количества жидкости. При этом многие россияне не знакомы с культурой потребления воды. Это может обернуться опасными последствиями. Недостаток воды в организме приводит к тому, что кровь становится более густой. Также из-за этого повышается давление.

«Если мы не пьем достаточное количество воды, то ее реология, то есть текучесть, сильно страдает, и кровь становится густой. Из-за этого организму, чтобы протолкнуть кровь сквозь мембраны, необходимо развивать гораздо большее давление», — объяснил невролог.

Он рекомендовал больше пить тем, кто живет в более жарком климате. Снизить риск развития старческой деменции можно, если употреблять витамины и минералы.