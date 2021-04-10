РИАМО - 10 апр. До конца 2023 года в новой Москве появится 12 новых пожарных депо, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Вопросам безопасности и сохранения здоровья москвичей город традиционно уделяет особое внимание, в частности, мы продолжаем активно заниматься строительством новых объектов пожарной охраны», - сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, завершилось строительство пожарного депо на четыре машины в поселении Роговское, а до конца этого года новые пожарные депо появятся в поселениях Краснопахровское и Вороновское в Троицком и Новомосковском округах. Он подчеркнул, что с вводом этих депо планируется начать строительство еще трех объектов.

«В поселении Новофедоровское появится пожарное депо на два машиноместа, а в Воскресенском поселении — на четыре. Еще одно здание пожарной охраны, рассчитанное на четыре машины, построят в поселении Филимонковское. Всего же до конца 2023 года в новой Москве запланировано строительство 12 пожарных депо», - уточнил Андрей Бочкарев.

В свою очередь глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отмечает, что построенное в Роговском пожарное депо располагает собственной учебно-тренировочной башней со скалодромом, также здесь расположены помещения для стоянки и обслуживания техники, пункт связи, комната отдыха и приема пищи, тренажерный зал и учебные классы.

«В каждом из новых депо предусмотрено все необходимое для эффективной службы. <…> Строители подведут подъездные дороги, спроектируют машиноместа, установят энергоэффективное наружное освещение, светофорные объекты, дождевую канализацию и системы электроснабжения. Также они выполнят работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории», - заключил Жидкин.

Новые депо строят в рамках реализации государственной программы «Безопасный город».​