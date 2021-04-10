РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 апр. В подмосковном Подольске в субботнике приняли участие 19 697 человек, использовали 119 единиц техники, сообщается на сайте администрации округа.

Второй муниципальный субботник прошел 10 апреля в Подольске, в нем приняли участие 19697 человек, во время уборки территорий использовали 119 единиц техники. В 65 пунктах выдали 1456 грабель, 1055 метел, 2078 лопат, 15980 мешков для мусора, 17706 пар перчаток.

Участники уделили внимание мемориальным объектам, посвященным подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Убрали смет и мусор с 280 кв. м территории, помыли твердые покрытия на 91,4 кв. м, сделали ремонт и покрасили ограждения на 56 погонных метрах.

В парках и на общественных территориях убрали смет и мусор с 385,78 тыс. кв. м, помыли 12,4 тыс. кв. м твердых покрытий, опилили и удалили сухостойные 1086 деревьев, отремонтировали и покрасили более 5 тыс. малых архитектурных форм, высадили 20 саженцев, отремонтировали и покрасили более 2,6 тыс. погонных метров ограждений, вывезли 312 кубометров мусора.

На улицах и дорогах убрали мусор и смет со 115,26 тыс. кв. м, помыли 68,68 кв. м твердых покрытий, покрасили 8,55 тыс. погонных метров бортового камня, помыли и покрасили 112 остановок, отремонтировали 26 погонных метров ограждений, помыли, отремонтировали и покрасили 4,3 тыс. погонных метров бордюрных ограждений, сделали ямочный ремонт 5,88 тыс. кв. м дорожного полотна, вывезли 248 кубометров мусора.

Во дворах убрали смет и мусор с 301,1 тыс. кв. м, помыли 297,4 тыс. кв. м твердых покрытий, отремонтировали и покрасили 252 малые архитектурные формы и детские игровые площадки, покрасили 12,2 тыс. погонных метров бортового камня, покрасили и отремонтировали 109 кв. м цоколей многоквартирных домов, сделали ямочный ремонт на 2,42 тыс. кв. м дорожного полотна, вывезли 368 кубометров мусора.

Более 2,9 тыс. кв. м смета и мусора убрали на объектах социальной инфраструктуры, помыли 3024 кв. м твердых покрытий, отремонтировали и покрасили 135 малых архитектурных форм и детских игровых площадок, 212 погонных метров ограждений, вывезли 16 кубометров мусора.

Следующий муниципальный субботник в рамках весеннего месячника благоустройства в Подольске пройдет 17 апреля, а 24 апреля состоится общеобластной субботник.