РИАМО - 10 апр. Медики рассказали о полезных свойствах базилика, который используется в качестве обезболивающего и успокоительного средства, сообщает «Вечерняя Москва».
«Растение способно снизить воспаление и вывести из организма токсины и металлы», - отмечается в материале.
Базилик предотвращает появление раковых клеток и помогает преодолеть никотиновую зависимость.
Если включить его рацион, то он может укрепить иммунитет и нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Это растение восстанавливает органы, которые пострадали от вредных привычек.
Эксперты считают, что базилик поможет устранить запоры и боли в суставах, снизит уровень сахара в крови.
Кроме того, если употреблять в пищу эту приправу, то она хорошо скажется на состоянии кожи. Также базилик является отличной профилактикой вирусных заболеваний.
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