РИАМО - 10 апр. Медики рассказали о полезных свойствах базилика, который используется в качестве обезболивающего и успокоительного средства, сообщает «Вечерняя Москва».

«Растение способно снизить воспаление и вывести из организма токсины и металлы», - отмечается в материале.

Базилик предотвращает появление раковых клеток и помогает преодолеть никотиновую зависимость.

Если включить его рацион, то он может укрепить иммунитет и нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Это растение восстанавливает органы, которые пострадали от вредных привычек.

Эксперты считают, что базилик поможет устранить запоры и боли в суставах, снизит уровень сахара в крови.

Кроме того, если употреблять в пищу эту приправу, то она хорошо скажется на состоянии кожи. Также базилик является отличной профилактикой вирусных заболеваний.