РИАМО - 10 апр. Столичная прокуратура проводит поверку в связи с инцидентом в детском центре на северо-востоке города, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел днем в субботу в детской комнате в одном из торговых центров на Дмитровском шоссе. Семилетняя девочка ударилась о незащищенный элемент конструкции аттракциона.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Бутырской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних», - говорится в сообщении.

Кроме того, будет дана оценка безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения. По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.