РИАМО - 10 апр. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что мужчины в возрасте старше 35 лет чаще других переносят осложнения после коронавируса, сообщает «Вечерняя Москва».

Он об этом сообщил во время телеэфира «России 24».

«Пациенты мужского пола в два раза чаще имеют осложнения, попадают в реанимационные отделения, нежели женщины с возраста 35 лет», - сказал он.

В России за последние сутки выявили 8 704 новых случая коронавируса. 402 пациентов спасти не удалось. Однако за сутки также вылечились 9 579 человек. Всего на сегодняшний день по всей стране выявлено 4 632 688 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 102 649 летальных исходов, выздоровели 4 258 279 человек.

Ранее в РФ анонсировали появление новой вакцины от Covid‑19. По словам Мурашко, в скором времени будут представлены предварительные результаты исследований нового препарата.

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