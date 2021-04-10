РИАМО - 10 апр. Туристам разрешили проносить в Московский Кремль напитки и еду, последний раз правила проноса вещей менялись в 2012 году, сообщает Федеральное агентство новостей.

Можно будет взять с собой и безалкогольные напитки в прозрачной емкости объемом не более 0,33 л и продуктов питания до 1 кг.

Новый перечень правил посещения разместили на сайте правовой информации. Приказ подписал директор ФСО, генерал армии Дмитрий Кочневой.

«Обновленный документ отменяет предыдущие правила, которые в последний раз менялись в 2012 году. Впервые в их числе появилось разрешение на пронос вещей личного пользования и малогабаритных вещей», - говорится в сообщении.

Посетители теперь также смогут проносить сумки, папки, размер которых составляет менее 400 на 300 на 100 мм, прогулочные рюкзаки до 450 на 350 на 200 мм.