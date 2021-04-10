РИАМО - 10 апр. В Москве с субботы начали открывать участки трамвайных путей после ремонта, в частности открылся участок по улице Шаболовка, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Пассажирам снова доступны маршруты № 14, 26 и 47. До ремонта эти трамваи перевозили 43 тысячи человек.

На обновленном участке установили новые экошпалы, сделанные из переработанных отходов. Кроме того, снижен шум на 20%.

Остальные участки намерены открыть до 10 мая.

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