РИАМО - 10 апр. Столичный театр «Геликон-опера» отметит 31-й день рождения и представит специальную программу «Блиц-опера», в Подмосковье высоко ценят отношения с учреждением и поздравляют его с праздником, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В 2020 году празднование юбилея пришлось отменить из-за пандемии, но в этот раз для зрителей подготовили спецпрограмму.
Она отметила, что каждое мероприятие театра — это искреннее искусство, исполненное любви к музыке, зрителям. Министр поблагодарила художественного руководителя «Геликон-оперы», народного артиста России Дмитрия Бертмана за дружбу и творческое сотрудничество. Театру Харламова пожелала новых премьер и совместных успешных ярких проектов».
Праздничные гала-концерты «Блиц-опера» пройдут 10 и 11 апреля. На сцену, кроме представителей театра, выйдут также артисты из многих жанров сценического искусства – от классической оперы до диско. Постановщиками выступили народный артист России Дмитрий Бертман и режиссер Илья Ильин.
В помещении театра дню рождения представили экспозицию уникальных исторических театральных костюмов, изготовленных по эскизам таких мастеров, как Л. Бакст, А. Головин, М. Ларионов, С. Судейкин.
К празднику театр подготовил сюрприз и для самых юных зрителей - в свет вышла книга «В гостях у Геликоши и кота Гелика», благодаря которой первое знакомство ребенка с театральным искусством станет интересным и запоминающимся.
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