РИАМО - 10 апр. Столичный театр «Геликон-опера» отметит 31-й день рождения и представит специальную программу «Блиц-опера», в Подмосковье высоко ценят отношения с учреждением и поздравляют его с праздником, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В 2020 году празднование юбилея пришлось отменить из-за пандемии, но в этот раз для зрителей подготовили спецпрограмму.

«Геликон-опера» и Подмосковье очень дружны и театр вносит огромный вклад в развитие культуры Московской области, ежегодно артисты театра - участники Международного музыкального фестиваля искусств имени П.И. Чайковского в Клину, проекта «Русская опера у стен монастыря», фестиваля «Антоновские яблоки» в Коломне. А жители округа Шаховская навсегда запомнили, как в августе 2018 года геликоновцы открывали своим концертом новую детскую школу искусств и памятник княгине Евгении Федоровне», - сказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Она отметила, что каждое мероприятие театра — это искреннее искусство, исполненное любви к музыке, зрителям. Министр поблагодарила художественного руководителя «Геликон-оперы», народного артиста России Дмитрия Бертмана за дружбу и творческое сотрудничество. Театру Харламова пожелала новых премьер и совместных успешных ярких проектов».

Праздничные гала-концерты «Блиц-опера» пройдут 10 и 11 апреля. На сцену, кроме представителей театра, выйдут также артисты из многих жанров сценического искусства – от классической оперы до диско. Постановщиками выступили народный артист России Дмитрий Бертман и режиссер Илья Ильин.

В помещении театра дню рождения представили экспозицию уникальных исторических театральных костюмов, изготовленных по эскизам таких мастеров, как Л. Бакст, А. Головин, М. Ларионов, С. Судейкин.

К празднику театр подготовил сюрприз и для самых юных зрителей - в свет вышла книга «В гостях у Геликоши и кота Гелика», благодаря которой первое знакомство ребенка с театральным искусством станет интересным и запоминающимся.