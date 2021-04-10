РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 апр. В субботу в в городском округе Котельники состоялся муниципальный субботник, в нем приняли участие 600 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Субботник прошел во дворах домов, расположенных в микрорайонах Белая Дача, Силикат, Южный, Ковровый, Новые Котельники, на улицах Кузьминская, Строителей, 2-м Покровском проезде.

На субботник вышли порядка 600 человек. В их числе сотрудники УК, учреждений и предприятий, жители. На местах выдавался уборочный инвентарь.

Помимо этого, в рамках месячника по благоустройству в ежедневном режиме продолжается текущая работа. Проводится ремонт на детских игровых площадках, наведение порядка на общественных территориях, муниципальных дорогах.

Также с субботы специалисты начали проводить подготовительные работы к ямочному ремонту во дворах, а с 12 апреля начнут устранять ямы на внутридворовых проездах.

Следующий субботник в городском округе Котельники пройдет 17 апреля, а 24 апреля - общеобластной.