РИАМО - 10 апр. Роскомнадзор обратился к Facebook с требованием снять ограничения, которые в соцсети наложили на трансляцию, посвященную полету Юрия Гагарина в космос, передает «Вечерняя Москва».

Ранее одно из российских СМИ проводило встречу с российскими космонавтами, которая транслировалась на официальном аккаунте в соцсети Facebook. Данный прямой эфир заблокировали якобы из-за нарушения авторских прав.

«Роскомнадзор направил руководству компании сообщение с требованием снять все ограничения и объяснить причину блокировки трансляции», - говорится в сообщении.

В ведомстве уверены, что такие действия нарушают главные принципы свободного распространения информации.