РИАМО - 10 апр. Следователи Москвы проверят информацию СМИ о мошеннических действиях в отношении дочери легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Предполагается, что женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что персональные данные находятся в свободном доступе, и ей необходимо перевести все свои сбережения на безопасный счет. Женщина перевела мошенникам более 23 млн рублей.

«Следователи проверят все изложенные в СМИ факты», - сказала Иванова.

Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.