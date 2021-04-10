РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 апр. В подмосковных Котельниках восстановили неработающее освещение в надземном переходе над Новоегорьевским шоссе, сообщает пресс-служба администрации округа.

В первых числах апреля глава Котельников Сергей Жигалкин вместе с жителями, которые планируют переезжать в ЖК «Белая Дача парк» в рамках программы переселения, прошел по маршрутам от жилого комплекса до социально значимых объектов микрорайона Ковровый.

Один из них был через надземный переход, находящийся над магистралью. Жители пожаловались на отсутствие в нем освещения. Жигалкин поручил в кратчайшие сроки его восстановить.

Данный переход находится в зоне ответственности «Мосавтодора». Работы по восстановлению освещения они планировали провести через месяц. В целях безопасности жителей Жигалкин принял решение о том, чтобы освещение восстановила подрядная организация, обслуживающая городское наружное освещение. В настоящее время уже провели ремонтные работы.