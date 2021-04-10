РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 апр. В подмосковных Котельниках к офису МФЦ на Новой улице организовали удобный подъезд, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Котельников Сергей Жигалкин и куратор муниципального образования от правительства Московской области, министр физической культуры и спорта Роман Терюшков посетили офис МФЦ, расположенный в доме 14 по улице Новой. Они пообщались с посетителями, а также посмотрели рабочий процесс и то, как проходит обслуживание жителей.

Ранее к Терюшкову обратилась одна из жительниц с просьбой организовать более удобный подъезд к многофункциональному центру на Новой. На Новорязанском шоссе был размещен дорожный знак, запрещающий разворот. Он не позволял осуществить разворот в обратную сторону для подъезда к офису МФЦ. Вопрос решили. В настоящее время жители могут, не нарушая ПДД, осуществить разворот и не терять времени.

В МФЦ по улице Новой работает восемь окон. МФЦ Котельников оказывает более 370 услуг. Для повышения качества обслуживания жителей прорабатывается вопрос по открытию дополнительного офиса МФЦ в микрорайоне Силикат.