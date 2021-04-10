РИАМО - 10 апр. До конца апреля в столице после зимы намерены промыть более 1,1 тыс. различных памятников, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках месячника по благоустройству запланированы масштабные работы по очистке памятников и монументов. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект промывают по специальной технологии», - сказал Бирюков.

По его словам, титановые монументы промывают нейтральным раствором, а гранитные – специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые во время промывки средства безопасны для окружающей среды и бережны к поверхности сооружений.

Для проведения работ на больших памятниках используют автогидроподъемники или поливомоечные машины, а небольшие объекты очищают вручную.

«Перед началом промывки рабочие проверяют, не появились ли на сооружении повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды. В завершении монумент насухо вытирают», - добавил Бирюков.

Заммэра отметил, что особенно тщательно приводят в порядок скульптурные композиции с большим количеством мелких деталей — каждую из них очищают вручную с помощью мягких кистей.

Коммунальщики уже промыли Триумфальную арку, монумент Победы на Поклонной горе, памятники Юрию Гагарину на Ленинском проспекте и монумент покорителям космоса на ВДНХ.