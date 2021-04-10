РИАМО - 10 апр. Проходка тоннелей Троицкой линии метро на участке от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки» завершена почти на 80%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Строительство новой Троицкой линии метро продвигается хорошими темпами. Мы уже на 78% завершили тоннелепроходческие работы на участке от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки», на котором расположится пять новых станций. Общая строительная готовность этого участка составляет 37%», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что земляные работы на всех станционных комплексах участка близятся к завершению. Полным ходом идет устройство основных конструкций будущих станций.

«На другом, центральном участке линии от «Улицы Новаторов» до «Севастопольского проспекта» ведется вынос инженерных сетей из зоны строительства, а на месте будущей станции «Академическая» уже начались работы по устройству ограждающих конструкций», - отметил он.

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