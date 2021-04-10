РИАМО - 10 апр. Три объекта «Мосгортранса» участвуют во всероссийской акции «Тотальный диктант», на них участие в мероприятии уже приняли более 100 человек, сообщила журналистам заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Юлия Темникова.

«Мы счастливы быть не только транспортным предприятием, но и культурной площадкой. Ведь сегодня здесь проходит «Тотальный диктант». Мы предоставили три свои крупнейшие площадки: Северный речной вокзал, наше новейшее транспортное средство — электробус, а также Центральный автовокзал. Более 100 человек на них сегодня напишут диктант», - сказала Темникова.

«Тотальный диктант» – общественный проект, призванный объединить тех, кто хочет грамотно писать и говорить по-русски. В этом году одним из авторов текстов стал фантаст Дмитрий Глуховский. К акции присоединились более 708 населенных пунктов, подготовлено 1,1 тыс. площадок. Только в Москве организовано более 200 площадок «Тотального диктанта». При этом написать диктант можно как онлайн, так и офлайн.