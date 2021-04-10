РИАМО - 10 апр. В России ведут разработку новой вакцины от коронавируса, этим занимаются ученые из НИИ им. Смородинцева, передает Федеральное агентство новостей.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в скором времени будут представлены предварительные результаты исследований нового препарата.

Россия стала первой страной, где зарегистрировали вакцину от Covid-19 — это был препарат «Спутник V». Позже была представлена еще одна вакцина.

В настоящий момент в стране проводится масштабная кампания по вакцинации населения с использованием российских препаратов.

В России за последние сутки выявили 8 704 новых случая коронавируса. 402 пациентов спасти не удалось. Однако за сутки также вылечились 9 579 человек.

Всего на сегодняшний день по всей стране выявлено 4 632 688 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 102 649 летальных исходов, выздоровели 4 258 279 человек.

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